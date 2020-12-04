MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İklim krizi en çok yaşlıları vuruyor
ABONE OL
04.12.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

İklim krizi en çok yaşlıları vuruyor

Yeni yayımlanan Lancet Countdown (Lancet Geri Sayım) Sağlık ve İklim Değişikliği 2020 raporuna göre; 2000-2018 arasındaki 18 yılda aşırı sıcaklara bağlı yaşamını kaybeden yaşlı nüfusu yüzde 54 arttı.

İklim krizi en çok yaşlıları vuruyor

2018 yılında tüm dünyada 65 yaş üstü 296 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye’de yüksek

Paris İklim Anlaşması’nın 5. yıldönümünde 35 farklı kurumdan 120 uzmanın 40’ı aşkın göstergeyi analiz ettiği rapor, iklim krizinin endişe verici boyuta ulaştığını ortaya koyuyor.

Rapora göre, Türkiye sıcak hava dalgasına bağlı 65 yaş üstü ölümlerin en fazla görüldüğü 2. bölge kategorisinde yer alıyor. Rusya, ABD ve Avrupa’nın bazı ülkeleri de sıcak hava dalgasına bağlı en fazla yaşlı ölümünün görüldüğü bölgelerden. Raporun sıcaklığa bağlı 65 yaş üstü ölümlerin her yıl artış gösterdiğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Halk Sağlığı uzmanı Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, “İklim değişikliğinin neden olduğu sağlık sorunları en çok yaşlılar, çocuklar ve hamileler gibi kırılgan grupları ve kronik hastalıkları olanları tehdit ediyor” dedi.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ümit Şahin de şunları söyledi: “Sıcak dalgaları iklim krizinin en doğrudan, en ciddi ama en çok gözden kaçan sağlık etkilerine yol açıyor. Aşırı sıcaklar sırasında 65 yaş üzeri ve kalp hastaları başta olmak üzere, özellikle barınma koşulları iyi olmayan ve sosyal destek alamayan kesimlerde beklenmedik ölümler gerçekleşiyor. Bu hem politikacılar hem de toplumlar için görünmez bir sorun. İklim değişikliğiyle artan sıcak dalgalarına bağlı kitlesel ölümler başlamadan önlem almak zorundayız” değerlendirmesini yaptı.

Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıda bulunan zanlı hastanede öldüKahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranırken kaldığı otele gelen polislerden birini şehit eden diğerini yaralayan zanlı, hastanede hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4 Aralık deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler sorgula AFAD - Kandilli

4 Aralık deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

Son dakika... Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika... Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet