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21.12.2020 - 13:45 |

ÖSYM'den erken hamle gelir mi? KPSS sonuçları (Ortaöğretim) ne zaman açıklanacak?

Yepyeni bir haftanın içindeyiz. KPSS Ortaöğretim sonuçları için beklentiler tavan yapmış durumda... ÖSYM'nin daha önce sonuçları erken açıklaması adayların heyecanını katbekat artırırken KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanıyor? soruları iyice gündemde yer almaya başladı.

ÖSYM'den erken hamle gelir mi? KPSS sonuçları (Ortaöğretim) ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim sonuçları için beklentiler epey çoğaldı. Yeni haftada adaylar ÖSYM'nin bir müjdeli haber vermesini bekliyor. Bu nedenle sonuç tarihine adım adım yaklaşılırken KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu büyük revaçta... İşte ayrıntılar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin 2020 yılı takvimine göre 24 Aralık tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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