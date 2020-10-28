İşte o 28 ilçe

Kovid-19 salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul’da, ilçelerdeki vaka sayıları henüz açıklanmazken, “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yayınlanan son veriler, neredeyse her ilçe ve mahallenin kırmızıya boyandığını gösteriyor. Eğitim ve sosyo ekonomik düzeyi düşük bölgelerde hasta sayısındaki artış korkutucu boyutlara ulaşmış durumda. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın, vaka artışının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu söylediği 28 ilçe de haritaya yansımış durumda.







En riskli Bağcılar

Avrupa yakasında en kötü durumdaki ilçeler, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beyoğlu, Eyüpsultan, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Arnavutköy olarak sıralanıyor.



Hayat Eve Sığar uygulamasında iki hafta öncesine kıyasla görece artışın yaşandığı ilçelerin ise Beşiktaş, Avcılar, Şişli, Çatalca, Bakırköy olduğu göze çarparken, vaka saysının Anadolu yakasında da her geçen gün arttığı dikkatlerden kaçmıyor. İstanbul’un Anadolu yakasında en kötü durumdaki ilçeler Ümraniye, Sultanbeyli olurken, Üsküdar, Ataşehir, Pendik, Kartal, Çekmeköy, Tuzla ve Maltepe’deki artış olduğu göze çarpıyor.



Risk haritasında vaka sayısının en yoğun olduğu yerleşim yerlerinin başında kilometrekareye 32 bin 396 kişi düşen Bağcılar geliyor. İlçenin tamamında hasta ve vaka yoğunluğu dikkatlerden kaçmazken, kilometrekareye 23 bin 702 kişi düşen Esenler’de de benzer bir durum söz konusu.



Esenler’i gösteren haritanın tamamı kırmızıya boyanırken, kilometrekareye düşen kişi sayısına göre en yoğun ilçe olan Güngören’in de adeta Kovid-19 işgali altında olduğu dikkatlerden kaçmıyor.



Mücadeleye sekte

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk tabloyu Milliyet’e şöyle değerlendirdi:

“Riskli olarak öne çıkan yerler göç alan, kilometrekareye çok fazla insanın düştüğü, çarpık yapılaşmanın hüküm sürdüğü semtler. Örneğin Zeytinburnu ve Fatih’te çok fazla Suriye ve Orta Asya’dan gelen göçmen ikamet ediyor. Artık ilçe bazında da değerlendirme ve önlemler paketleri uygulanabilir. İstanbul çok yoğun nüfusun olduğu bir şehir. Böylesi hormonlu bir kentte ne yazık ki bir noktadan sonra herkes kendi sağlığından sorumlu olmak durumda. Bulaşıcılık kat sayısı bakımından İstanbul’da bağışıklanmış kişi oranı yüzde 67 olursa salgın riski ortadan kalkar. Şu an bu oranın yüzde 20-25 civarında olduğunu tahmin ediyoruzİstanbul’daki nüfus yoğunluğu ve kaotik ortam pandemiyle mücadeleye sekte vuruyor.”

Sağlık çalışanları için anıt

Uluslararası Lions Dernekleri 118 E Yönetim Çevresi Federasyonu, koronavirüs kurbanı sağlık çalışanları anısına anıt heykel yaptırdı. Heykeltraş Ertuğ Atlı tarafından yapılan anıt heykel Türk Böbrek Vakfı Hastanesi bahçesine yerleştirildi.Granit kaide üzerine çelikten yapılan 3 metrelik heykelde kalp içinde kadın ve erkek sağlık çalışanı figürü ile tıp logosu var.









Koca: Salgına karşı organize olalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı üç kurala uyulduğu takdirde hastanelere daha az ihtiyaç duyulacağını belirterek, “Salgına karşı organize olalım” dedi. Koca, Twitter’daki hesabından paylaştığı mesajında, “Vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40’ına ulaştığı İstanbul’da dün (önceki gün) son toplantımızı Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ve özel hastane yöneticileriyle yaptık. Gücümüzü takviye ediyoruz. Üç kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım” ifadelerini kullandı.



Fotoğraflar: İBRAHİM MAŞE