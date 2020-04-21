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21.04.2020 - 18:13 |

İyilik Eden İyilik Bulur Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

En güzel ve en anlamlı atasözleri arasında iyilik eden iyilik bulur cümlesi geliyor. Farklı zamanlarda amaca uygun olarak kullanılabilecek atasözlerinden biridir. Peki, İyilik eden iyilik bulur atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında bilinmesi gerekenler.

İyilik Eden İyilik Bulur Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında iyilik eden iyilik bulur atasözü ‘çevresinde iyilik yapan insanların gün geldiğinde mutlaka karşılığını iyilik olarak alacağı’ anlamına gelmektedir.

İyilik Eden İyilik Bulur Atasözünün Anlamı Nedir?

Etrafına iyilik eden ve yardımda bulunan kişiler, çevresi açısından her daim sevilir ve sayılır. Gün geldiğinde zor duruma düştüğü zaman ise mutlaka etrafında ona yardım edecek insanlar olur. Zira mutlaka her şeyin bir karşılığı vardır. İyilik eden iyilik bulur atasözü de bunu anlatmaktadır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

İnsanlar için yapılacak öğütler olarak öne çıkan atasözleri, farklı tarihleri uzanan kısa deyimlerdir. Yoğun olarak kullanılan atasözleri arasında ise iyilik eden iyilik bulur cümlesi geliyor. İnsanlara yapılacak olan karşılıksız yardımlar ve iyiliklerin, farklı zamanlarda mutlaka iyi bir karşılığı olur. Böyle zamanlarda ise iyilik yapan iyilik bulur atasözü kullanılır.

 

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