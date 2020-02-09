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09.02.2020 - 12:32 | | AA

İzmir'de hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyor

İzmir'in Konak ilçesinde özel bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir'de hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyor
Hastanede yangın paniği!
Hastanede yangın paniği!
Hastanede yangın paniği!
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Üçyol semtinde 7 katlı hastanenin çatısından duman yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiyenin vinçle ve bina içinden müdahale  ettiği yangında yoğun duman nedeniyle hastaların tahliyesine başlandı.

Hastalar, ambulanslarla çevre hastanelere taşınırken polis ekipleri de  geniş güvenlik önlemi aldı.

 

 

 

 

 

 

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