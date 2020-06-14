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14.06.2020 - 11:06 |

Karne alınacak mı? Takdir - Teşekkür belgesi verilecek mi? (2020)

Corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, karneleri için sabırsızlanmaya başladı. 2019-2020 eğitim yılının ikinci dönemi uzaktan devam ettiği için karnelerin nasıl alınacağı merak konusu oldu. 19 Haziran 2020 tarihinde sona erecek olan eğitimde takdir - teşekkür belgesi verilecek mi? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar...

Karne alınacak mı? Takdir - Teşekkür belgesi verilecek mi? (2020)

Yaz tatilinin başlamasına bir hafta kala milyonlarca öğrenci karneleri için sabırsızlanmaya başladı. Aynı zaman büyük merak yaşayan öğrenciler, karneler verilecek mi, takdir - teşekkür alınacak mı sorularına cevap arıyor. Bu yıl sınıfta kalma var mı sorusu ise en çok merak edilen sorular arasına girdi. İşte tüm merak edilen soruların yanıtlar...

SINIFTA KALMA VAR MI?

Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavları, okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak, 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

KARNELER VERİLECEK Mİ?

MEB, ilkokul ve ortaokullarda karnelerin elektronik ortamda velilerin ve öğrencilerin erişimine açılacağını açıklamıştı.
Liseler için de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek. Bu nedenle liselerde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek.
Ancak "teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün" başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek.

TAKDİR - TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLECEK Mİ?

'Teşekkür', 'takdir', 'onur' ve 'üstün' başarı belgeleri, Koronavirüs salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.

 

 

Bilim Kurulu üyesi Yamanel'den maske açıklamasıSağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, ''Şu an çok ciddi aşı çalışmaları yapılıyor. Fakat aşı çalışmaları 1-1,5 sene sürüyor. Buna bağlı olarak en baştan beri süreci de hesaplarsak eğer bu yılın sonuna kadar maske takacağımızı öngörebiliriz" dedi.
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