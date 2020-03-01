Katil Esed'e SİHA darbesi! 3 general öldürüldü

İdlib’de Rusya destekli rejim ordusu saldırısında 34 şehit verilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib, Halep ve Hama bölgelerindeki rejim noktalarına bomba yağdırdı. Havadan SİHA’lar, karadan da Fırtına obüsleri, Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA), Kaplan füzeleri rejimin stratejik mevzilerini vurdu. Yerli yapım ANKA-S ve Bayraktar TB2 SİHA’lar, rejim hedeflerine eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. SİHA’lar, etkili harp başlığına sahip füzelerle hedefleri yüksek hassasiyetle vurdu.

Rejimin Halep doğusundaki Kuweires hava üssü de TSK tarafından vuruldu, hangardaki uçaklar imha edildi. TSK, Türkiye sınırına 70 kilometre uzaklıktaki Halep’in Al Safirah bölgesinde bulunan rejimin kimyasal harp tesisini de vurdu.

TSK saldırıdan bu yana füze rampası yüklü atışa hazır askeri araçlar, rejim askerlerinin gizlendiği yerler, tank, obüs, zırhlı araçlar, mühimmat depoları, alçak ve orta hava savunma sistemlerini hedef aldı. Rejime ait aktif durumdaki Pantsir-S1 kısa orta menzilli hava savunma sisteminin SİHA’larla vurulması, Türkiye’nin savunma sanayiinde geldiği noktayı da gözler önüne serdi.TSK, Serakib ve M5 otoyolu üzerindeki hareketli rejim askerlerini SİHA’larla hedef aldı. Halep’in güneyindeki Tal Hadiya bölgesinde iki obüs bataryası imha edildi.

3 general öldü

Rejime yakın kaynaklar, TSK’ya ait SİHA’ların, rejimin komuta kontrol yapısının çökertilmesine yönelik harekât düzenlendiğini ve Suriye ordusundan 3 general ile çok sayıda subayın öldüğünü bildirdi.

Esad yanlısı bazı sosyal medya hesapları öldürülen rejim generallerinin isimlerini paylaştı. Buna göre, Esad’ın kardeşi Mahir Esad’ın komutasındaki Suriye Cumhuriyet Muhafızları 124’üncü sancağının komutanı Tümgeneral Burhan Rehmun ile Tuğgeneral İsmail Ali, Albay Mazen Fervati ve Yarbay Muhammed Hammud’un TSK’nın İdlib’deki topçu atışları sonucu öldüğü belirtildi. Rejimin resmi medya organlarında ise ordu rejim güçlerinin kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadığı öğrenildi.

Bu arada Esad rejimi saflarında yer alan İran destekli Hizbullah militanlarının kendi aralarında haberleşmek için kurdukları WhatsApp grubundaki yazışmalar da ortaya çıktı. TSK operasyonları karşısında Rusya’yı kendilerine yardım etmemekle suçlayan militanlar, rejime bağlı güçlerin de bölgeden kaçarak örgütü yalnız bıraktığını belirtti. İdlib’de yaşananlarla ilgili gruba gönderilen ses kaydında bir militanın “Rus ordusu yardım etmedi ve Suriye ordusu da bölgeden kaçtı. Gençlerimiz tek başına kaldı. Türk ordusu bölgeyi ağır bombardımana tuttu. Enkaz altında kalan kayıplarımız var. Aralarında Abbas ve Cafer’in de olduğu dokuzuna ulaştık. Henüz netleşen bir şey yok ve Ruslar hâlâ olaylara kayıtsız durumda. Şimdilik bir şey sormayalım, durum çok kritik” ifadeleri dikkati çekti.

İdlib’e sevkiyat sürüyor

Şehitlerin verildiği İdlib’in güneyinde de rejim ile muhalifler arasında çatışmalar sürüyor. Rejimin, M4 otoyoluna yaklaşması üzerine muhalifler, Gab Ovası ve Zaviye Dağları’nda karşı saldırı başlattı. Muhalifler, Zafiye Dağları’ndaki birçok köyü geri aldı. Türkiye’den İdlib’e sevkiyatlar ise sürüyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesine çeşitli birliklerden gelen zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), ÇNRA’lar ve yüzlerce komando İdlib’deki gözlem ve üs noktalarına geçiş yaptı.

Halep’teki hedefler imha edildi

TSK’ya ait SİHA’lar, rejimin Halep’teki Neyrab hava üssünü vurdu. F-16’lar da Halep’teki Rejim hedeflerine atışlar yaptı. Esad Rejimine verilen sürenin dolmasına dakikalar kala TSK’ya ait savaş uçakları, farklı üslerden kalktı. Halep ve İdlib’teki rejim noktalarını vurdu. TSK, rejim hedeflerine eş zamanlı olarak, terör örgütü YPG/PKK’nın kontrolündeki Tel Rıfat kuzeyinde bulunan Minniğ Hava Üssüne hava harekatı gerçekleştirdi. Rejim ve YPG hedefleri karadan da topçu atışlarına tutuldu. Öte yandan Türkiye’nin verdiği sürenin dolduğu dakikalarda, Rus savaş uçakları, İdlib semalarında uçuş gerçekleştirdi. F-16’lar Suriye hava sahasına girmeden, İHA’ların verdiği koordinatlar ve uzun menzilli güdümlü füzelerle atışlarını gerçekleştirdi.