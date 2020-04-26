Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi!

Erzincan’da nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçilerinin yiyecek arayışı ve zorlu yolculukları görüntülendi. Kaya kartalı, dağ keçisi, tilki, domuz, boz ayı ile kurtlara doğal ortamında rastlanılan Erzincan ile Tunceli arasındaki Munzur Dağı'nda, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsü görüntülendi. Erzincan’dan Munzur Dağı'da yiyecek aramaya çıkan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsü karlı arazide yol aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bölgede dağ keçilerinin korunması için çalışma yürütüyor. Yıllar içerisinde sayısı azalan çengel boynuzlu dağ keçilerinin popülâsyonunda türün korunması ve artırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunca artış yaşandığı belirtildi.