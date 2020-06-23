KPSS başvuru tarihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim-Lise, Önlisans, Lisan başvuruları hangi tarihlerde?

Corona virüs nedeniyle ertelenen sınavlar birer birer gerçekleşiyor. LGS yapıldı, sıra YKS'de... Daha sonra ise KPSS başvuruları başlayacak ve binlerce kişi devlet memeur olmak için sınavda ter dökecek. Zaman yaklaşırken kesin tarihi öğrenmek isteyenler 'KPSS Ortaöğretim-Lise, Önlisans, Lisan başvuruları ne zaman?' diye soruyor.

KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 6 Eylül'da yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında olacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 12.09.2020'de gerçekleşecek. Başvurular ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 13.09.2020 tarihinde yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında olacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 20.09.2020 tarihinde gerçekleşecek. Başvurular 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS

2020-KPSS Ön Lisans sınavı 25.10.2020 tarihinde gerçekleşirken başvurular 21.08.2020 - 02.09.2020 23:59 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM

2020-KPSS Ortaöğretim sınavı 22.11.2020'de yapılacak. Başvurular 15.09.2020 - 30.09.2020 23:59 tarihleri arasında alınacak.