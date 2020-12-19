19.12.2020 - 11:32 |
KPSS ortaöğretim sonuçları 2020 erken açıklanır mı? KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan, 22 Kasım'da da sınavı uygulanan KPSS Ortaöğretim'in sonuçları için heyecan dorukta. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından uygulanan KPSS'nin sınav takviminde sonuç tarihine de yer verildi. İşte merakla beklenen o tarih...
2020 KPSS oturumlarından biri olan KPSS ortaöğretim oturumunun sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM takviminde yer alan tarihler adayları meraklandırdı. Peki 22 Kasım'da uygulanan KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin adaylara duyurduğu KPSS ortaöğretim sonuçları tarihi...
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.
Test yaptırıp yola çıktılar, HES koduna takıldılarGaziantep'te, koronavirüs testi yaptırıp yola çıkan Mesut S. (26), ile ağabeyi Abdullah S. (28)nin testinin pozitif, kardeşinin de temaslı olduğu Aksaray'da polis kontrolünde HES kodu sorgulamasında belirlendi. Ambulansla karantinaya alınmak için KYK yurduna götürülen kardeşlere 3 bin 150şer TL idari para cezası uygulandı.