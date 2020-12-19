KPSS ortaöğretim sonuçları 2020 erken açıklanır mı? KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 KPSS oturumlarından biri olan KPSS ortaöğretim oturumunun sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM takviminde yer alan tarihler adayları meraklandırdı. Peki 22 Kasım'da uygulanan KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin adaylara duyurduğu KPSS ortaöğretim sonuçları tarihi...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.