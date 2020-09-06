KPSS soruları-cevapları açıklandı mı 2020? KPSS Genel Kültür-Genel yetenek soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

KPSS soruları ve cevapları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Adayların büyük bir heyecanla beklediği KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı bugün yani 6 Eylül 2020 tarihinde yapıldı. Devlet memuru olmak isteyenlerin girdiği KPSS sınavının soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarih ise merak konusu. Peki 2020 KPSS sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

2020 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Büyük bir heyecanla beklenen KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı bugün yapıldı. Adaylar büyük bir merakla KPSS soruları ve cevaplarının açıklanması bekliyor. Ancak henüz KPSS soruları ve cevaplarının açıklanacağı tari ile ilgili net bir tarih bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.