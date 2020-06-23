LGS cevap anahtarı ile LGS puan hesaplama yap | Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

LGS sınav heyecanı sona erdikten sonra, sınava katılan öğrencilerde ısnav puanı heyecanı başladı. LGS sınav sonuçları için sabırsızlanan öğrenciler, LGS cevap anahtarı ile LGS puanını hesaplamak istiyor. Peki LGS cevap anahtarına nereden erişi sağlanır? LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

LGS CEVAP ANAHTARINA NEREDEN ULAŞILIR?

LGS cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. LGS cevap anahtarına aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ



SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS PUAN HESAPLAMA

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

En Küçük TASP: Hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP

En Büyük TASP: Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP

Muafiyet Durumundaki Öğrencilerin Standart Puan Hesaplaması

Muafiyet durumunda ASP hesaplaması aşağıdaki gibidir.





LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.



Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.