LGS cevap anahtarı ile LGS puan hesaplama yap | Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?
Liseye Geçiş Sistemi (LGS) 20 Haziran 2020 tarihinde uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve 8. sınıfların katılım sağladığı LGS cevap anahtarı yayımlandı. Sınava giren öğrenciler, yayımlanan cevap anahtarı ile LGS puan hesaplama yapmak istiyor. Peki LGS puanı nasıl hesaplanır? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav sonuçları tarihi ve LGS cevap anahtarı...
LGS sınav heyecanı sona erdikten sonra, sınava katılan öğrencilerde ısnav puanı heyecanı başladı. LGS sınav sonuçları için sabırsızlanan öğrenciler, LGS cevap anahtarı ile LGS puanını hesaplamak istiyor. Peki LGS cevap anahtarına nereden erişi sağlanır? LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
LGS CEVAP ANAHTARINA NEREDEN ULAŞILIR?
LGS cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. LGS cevap anahtarına aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
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LGS PUAN HESAPLAMA
Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması
Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.
Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması
Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.
Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.
En Küçük TASP: Hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP
En Büyük TASP: Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP
Muafiyet Durumundaki Öğrencilerin Standart Puan Hesaplaması
Muafiyet durumunda ASP hesaplaması aşağıdaki gibidir.
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.