LGS sonuçları TIKLA, ÖĞREN - 2020 (MEB.gov.tr) giriş ekranı - LGS sonuç sorgulama sayfası

LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu. LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının güçlü bağlantıya sahip olduğunu gösterdi.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASINA NEREDEN BAKILACAK?

LGS sınav sonuçları açıklandı. MEB Twitter sayfasında şu açıklama yapıldı

"2020 LGS sonuçlarını http://meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz."

LGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ 2020!





LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek.

2020 LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu yayımlandı.

2020 LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!