Manifesto Ne Demek? Tdk'ya Göre Manifesto Nedir, Ne Anlama Gelir?

Manifesto kelimesinin kökleri İtalyanca diline dayanmaktadır. Bu kelimenin en yaygın olarak bilinen örnekleri ise; Kübizm Manifestosu, Somut Şiir Manifestosu ve Komünist Manifesto’dur.

Manifesto Nedir?

Manifesto, herhangi bit topluluk hareketinin kamuoyuna duyurulması, hareket ve düşüncelerin bildirilmesini içeren yazılardır. Genellikle akımlarla bütünleştirilen manifesto, Türk dilinde bildiri anlamına gelmektedir. Bazı tarihi kaynaklarda kullanılan “muhtıra” kavramı da manifestoyla benzer anlamları taşımaktadır. Atlantik Bildirisi ve 12 Mart 1971 Muhtırası bu kelimelerin kullanım alanlarına verilebilecek örneklerdir.

TDK’ya Göre Manifesto Nedir?

Manifesto, toplumsal bir hareketin simgelenmesi dışında ticari bir kavram olarak da kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde manifesto kelimesi, farklı kullanım alanlarıyla ele alınmaktadır. Bu kapsamda TDK’ya göre manifestonun açıklamaları aşağıdaki gibidir.

Gemideki mallarının boşaltma işlemine bakan gümrük idaresine gönderilen liste.

Bildiri, duyuru.

Bir topluluk hareketinin açıkça ifade edilmesi.