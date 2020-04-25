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25.04.2020 - 03:01 |

Manifesto Ne Demek? Tdk'ya Göre Manifesto Nedir, Ne Anlama Gelir?

Manifesto, eskiden sanat ya da siyasi olaylar çerçevesinde sık sık kullanılan bir terimdi. Günümüzde de nadiren kullanılan bu kelime özellikle tarih sayfalarında karşımıza çıkmaktadır. Peki, manifesto ne demek? TDK’ya göre manifesto ne anlama gelir. Sizler için manifesto kavramını her yönüyle detaylandırdık.

Manifesto Ne Demek? Tdk'ya Göre Manifesto Nedir, Ne Anlama Gelir?

Manifesto kelimesinin kökleri İtalyanca diline dayanmaktadır. Bu kelimenin en yaygın olarak bilinen örnekleri ise; Kübizm Manifestosu, Somut Şiir Manifestosu ve Komünist Manifesto’dur. 

 Manifesto Nedir? 

 Manifesto, herhangi bit topluluk hareketinin kamuoyuna duyurulması, hareket ve düşüncelerin bildirilmesini içeren yazılardır. Genellikle akımlarla bütünleştirilen manifesto, Türk dilinde bildiri anlamına gelmektedir. Bazı tarihi kaynaklarda kullanılan “muhtıra” kavramı da manifestoyla benzer anlamları taşımaktadır. Atlantik Bildirisi ve 12 Mart 1971 Muhtırası bu kelimelerin kullanım alanlarına verilebilecek örneklerdir. 

 TDK’ya Göre Manifesto Nedir? 

 Manifesto, toplumsal bir hareketin simgelenmesi dışında ticari bir kavram olarak da kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde manifesto kelimesi, farklı kullanım alanlarıyla ele alınmaktadır. Bu kapsamda TDK’ya göre manifestonun açıklamaları aşağıdaki gibidir.

Gemideki mallarının boşaltma işlemine bakan gümrük idaresine gönderilen liste.

Bildiri, duyuru.

Bir topluluk hareketinin açıkça ifade edilmesi.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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