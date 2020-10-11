Maraş ziyaretçi akınına uğruyor

Burada olduğu için heyecanlanan ziyaretçilerden Sunay Karaca “Savaşın izlerini gördüm, çok heyecan vericiydi. Maraş’ın açılmasına çok sevindim” dedi.

‘İlk adım atıldı’

Gencinden yaşlısına yüzlerce kişi Maraş’ı akın ediyor. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı Maraş’ta yıkılma tehlikesi olan binalarda uyarıcı levhalar görülüyor. Yapılara girişin yasak olduğu

Maraş havadan drone’la takip ediliyor. Polis, elektrikli scooter ile devriye gezerek güvenlik sağlıyor. Maraş ziyaretinde duygularını ilk Milliyet’e anlatan vatandaşlardan Ahmet Öztürk, Maraş için ilk adımın atıldığını belirtirken şunları söyledi:

“Barış Harekâtı sonrası Kıbrıs’a yerleştim. Burada çok zorluklar yaşadık. Fakat Türkiye’nin girişimleriyle, Türk askerinin varlığı bizi burada huzur ortamına kavuşturdu. Maraş için ilk adımı atıldı umarım tamamen açılır. Burası daha önceden açılsaydı kendi imkanlarımızla burayı eski haline döndürürdük.”

Barış Harekâtı sonrası adaya yerleşen Mahmut Balcı da artık taşların yerinden oynadığı belirterek, “Buranın açılması Türkiye’nin siyasi ve askeri gücünün kanıtı. Çünkü Maraş yıllardır cesaret edilip açılmadı, açılması bile söz konusu olmadı. Buraların tekrar eski günlerine geri döneceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Maraş’ın açılmasının heyecan verici olduğunu belirten Osman yüksel ise “Maraş açıldıktan sonra çocukken gezdiğimiz yerleri tekrar görmek istedim. Buralar tanınmayacak hale gelmiş. Sokaklarında gezerken heyecanlandım. Burası eski haline dönmeli turizmin başkenti olur. Bazı yerlerin de müze olarak kalması gerekli diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sunay Karaca ise “Burada gezmek gerçekten heyecan verici keşke daha önce açılsaymış. Buranın tamamen açılmasını isterim, gelecek nesle yatırım olacağını düşünüyorum. Maraş’ta 46 yıl önce olan bütün olayları tüm kalbimle hissettim savaşın acı yüzü burada görülüyor” dedi.

Akdeniz’in Las Vegas’ıydı

Maraş, Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak biliniyordu. 1974 yılından önce Maraş’ta 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 4 bin 649 ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.