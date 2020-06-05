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05.06.2020 - 14:03 |

Meltem Taylan Aydın kimdir, kaç yaşında? İşte Meltem Taylan Aydın'ın hayatı...

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2 yeni atama gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın'ın atanması ile ilgili kararlar Resmi Gazete'de yer aldı. İşte Meltem Taylan Aydın'ın biyografisi...

Meltem Taylan Aydın kimdir, kaç yaşında? İşte Meltem Taylan Aydın'ın hayatı...

Meltem Taylan Aydın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Aydın'ın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı atanma haberinin gündeme gelmesiyle birlikte hayatı merak konusu oldu. Peki Meltem Taylan Aydın kimdir?

MELTEM TAYLAN AYDIN KİMDİR?

Meltem Taylan Aydın, 1973 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2008 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanan Meltem Taylan Aydın, lisansüstü çalışmalarını ekonomi alanında gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularında yaptı ve 2014 yılında Harvard Üniversitesi Yükselen Liderler programına kabul edildi.

Harvard Extension School'da İşletme yüksek lisans programına devam etmektedir. Halen Cumhurbaşkanı Danışmanı ve 16 Ekim 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olan Meltem Taylan Aydın 8 Haziran 2017 tarihinden itibaren de Türkiye Halk Bankası AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dövüşen köpekleri ayırmak için canını hiçe saydıŞanlıurfa’da bir vatandaş, kalabalık bir cadde üzerinde birbirine saldırıp dövüşen köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı. Köpeklerin dövüşmesiyle birlikte etraftakiler kaçışırken bir vatandaş ise eline aldığı demir çubukla köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı.
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