Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri Nelerdir? Dönemin Roman Yazarları Ve Sanatçıları Kimlerdir?

Bu dönem kendi alanında başarılı birçok yazarı aynı çatı altında toplamıştır. Özellikle roman yazarlarının kaleme aldığı eserler, günümüzde Türk Edebiyatının klasikleri arasında kabul edilmektedir.

Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri Nelerdir?

1- Yabancı kelimelerin tasfiyesi: O dönemde yaygın olarak kullanılan Fransızca kelimelerin yazılan eserlerden atılması amaçlanmıştır. Türkçe kelimeler dışında zaman içerisinde Türkçeleşmiş kelimeler de metinlerin içerisinde yer almıştır.

2- Sadelik: Ağdalı bir dil yerine çok daha sade ve anlaşılır bir dil tercih edilmiştir. Hem şiir hem de roman ve hikaye gibi nesir türlerinde İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. Bu dönemde kitap okuyanların sayısındaki artış, dildeki sadeleşmenin bir sonucudur.

3- Hece ölçüsü: Şiir yazımında aruz vezni yerini hece ölçüsüne bırakmıştır.

4- Roman ve hikayede yenilik: Roman ve hikayelerde yeni teknikler denenmiş ve çoğu başarılı olmuştur. Bu eserlerde çoğunlukla savaş, fakirlik gibi toplumsal meseleler ele alınmıştır.

Milli Edebiyat Döneminin Roman Yazarları ve Eserleri

1- Halide Edip Adıvar: Dönemin en etkili ve en üretken roman yazarlarının başında yer alır. Ateşten Gömlek romanında Kurtuluş Savaşını tüm detaylarıyla anlatır. Handan adlı romanında ise bir kadının üzerinden hem psikolojik hem toplumsal çözümlemeler yapar. Yazarın diğer önemli eserleri arasında Mor Salkımlı Ev ve Sinekli Bakkal yer alıyor.

2- Reşat Nuri Güntekin: Acımak, Damga, Yeşil Gece ve Dudaktan Kalbe gibi sayısız klasiğe imza atmıştır. En önemli eseri ise Çalıkuşu adlı romanıdır. Romanlarında daha çok Milli Mücadele dönemine ışık tutan Güntekin'in üslubu sade ve akıcıdır. Keskin bir gözlem gücüne sahip olan yazarın toplamda 56 kitabı bulunuyor.

3- Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Yaban, en bilinen ve en çok okunan romanıdır. Roman, bir Anadolu köyünde geçmekte ve Kurtuluş Savaşının sonrasını anlatmaktadır. Yayımlandığı yıl büyük övgüler toplayan kitap günümüzde hala okunuyor. Yazarın en çok okunan romanları: Ankara, Kiralık Konak ve Nur Baba'dır.

4- Refik Halit Karay: Hem öykü hem de roman alanında eserler kaleme alan Refik Halit Karay, dönemin en önemli roman yazarları arasında yer alıyor. Çete, Nilgün ve Bugünün Saraylısı adlı romanları hem teknik hem içerik bakımından başarılı bulunmuştur.