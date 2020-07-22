Niğbolu Savaşı kısaca özeti: Tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Osmanlı Devleti'nin Avrupa Kıtası'nda fetihler yapması papa ve Hristiyan Devletlerini telaşlanmasına sebep olmuştur. Haçlılar Osmanlı Devleti'nin önünü kesmek için Niğbolu Savaşı'nı gerçekleştirmiş ancak savaş sonunda mağlup olmuştur. Osmanlı tarihi açısından oldukça önemli olan Niğbolu Savaşı birçok nedenle başlamış ve çok önemli sonuçlar doğurmuştur.

NİĞBOLU SAVAŞI KISACA ÖZETİ

Niğbolu savaşı Osmanlı Devleti’nin yönetiminde bulunan Yıldırım Beyazıt döneminde gerçekleşmiştir. Haçlı ordusunu Tuna Nehri'ni geçmesi ve Osman topraklarına girmesi ve Niğbolu Kalesi önüne gelmesi ile savaş başlamıştır. Niğbolu Savaşı öncesinde Bizans imparatorluğundan İstanbul'a almaya çalışan Osmanlı hükümdarı İstanbul'u kuşatma altına almıştı, bunun üzerine batı ülkeleri almış ve Osmanlı Devleti üzerine savaş düzenlemeye karar vermiştir.

Haçlı güçlerinin Osmanlı Devleti üzerine sefer düzenlediğini öğrenen Yıldırım Beyazıt İstanbul kuşatmasını kaldırmak zorunda kalmıştır. Böylece Niğbolu Kalesi önüne gelerek Kaleyi korumaya yönelmiştir. İki ordu karşılaşarak Niğbolu Kalesi önünde savaşmaya başlamışlardır. Zorlu geçen savaşta Osmanlı Devleti'nin zaferi gerçekleşmiştir. Türklerin Balkanlardan atılması için düzenlenen Niğbolu Savaşı Osmanlı Devleti'nin galibiyeti ile Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki varlığını devam edeceğini göstermiştir.

NİĞBOLU SAVAŞI TARİHİ

Niğbolu Savaşı Osmanlı Devleti ve Haçlı birlikleri arasında 25 Eylül 1396 tarihinde gerçekleşmiştir. Niğbolu Kalesi önünde gerçekleştirilen savaşta Haçlılar Osmanlı Devleti'ne karşı mağlup olmuştur. Böylece Osmanlı Devleti Avrupalı devletlere daha da zorlu bir rakip olduğunu göstermiştir.

NİĞBOLU SAVAŞININ ÖNEMİ

Niğbolu Savaşı Osmanlı tarihinde çok büyük öneme sahip olan bir savaştır. Bu savaş sayesinde:

- Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma yönünde önemli bir avantaj elde etmiştir.

- Osmanlı Devleti Balkanlarda uzun süre varlığının sürdürüleceği kesinleşmiştir.

- Avrupalı Devletler tarafından Türkleri Balkanlardan atma düşüncesi yok olmuştur.

- İstanbul'un fethinin yolları açılmıştır.

- Haçlı ordusu mağlup etmiştir.

- Bizans Osmanlı'ya vergi vermek zorunda kalmıştır.

- Eflak ve Boğdan Osmanlı topraklarına katılmıştır.

NİĞBOLU SAVAŞININ NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Niğbolu Savaşı'nın birçok nedeni bulunmaktadır.

Bu nedenler arasında:

Yıldırım Beyazıt Anadolu ve Rumeli arasında toprak bütünlüğünü sağlamak için İstanbul kuşatması ve İstanbul'u topraklarına katmak istemesi en önemli sebebidir.

Kuşatma sırasında Bizans imparatorunun Haçlı güçlerinden yardım istemesi ve batı ülkelerinin Osmanlı'nın güçlenmesinden rahatsızlık duymaları diğer bir nedendir.

Macarlar ve Osmanlı arasında yaşanan sürtüşme yaşanması.

1326 yılında Osmanlı Devleti'nin Bulgar Krallığı'na son verilmesi ile Niğbolu Savaşı'na zemin hazırlamıştır.

Niğbolu Savaşı'nın Sonuçları:

- Niğbolu savaşı Haçlı ordusunun Türkleri balkanları atma isteği ile düzenlenmiş ancak savaşı Osmanlı Devleti kazanınca Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan atılamayacağının görülmüştür.

- Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da varlığı kesinlik kazanmış.

- Eflak ve Boğdan Osmanlı egemenliğine girmiştir.

- Osmanlı Devleti Selanik’i almış Ve Mora yarımadasına sefer düzenlenmiştir.

- Topraklarını genişleten Osmanlı Devleti Bizans'a batıdan gelebilecek yardımı engelleme konusunda da avantaj kazanmıştır.

- Bu savaş sonrası Yıldırım Beyazıt Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışmıştır.

- Abbasi halifesi tarafından Yıldırım Beyazıt'a Sultan-ı İklim-i Rum unvanı verilmiştir.

- Böylece Osmanlı Devleti hem İslam dünyasında hem de Türk dünyasında saygınlığı artmıştır.

- Böylece Osmanlı Devleti daha da güçlenerek Avrupa’ya karşı da güçlü bir duruş göstermiştir.