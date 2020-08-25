Nihat Hatipoğlu'na yapılan kötü yorumlara oğlunu isyan etmişti! Flaş açıklama

Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı söylentileri, sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geldi. Bunun üzerine Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak, "Hocamızın rahatsızlığı Covid-19 olup olmadığı belli olmadığı için kesin bir şey söylemiyoruz. Yayılan şeylere itibar etmeyiniz." dedi. Osman Hatipoğlu, öte yandan sosyal medyada yapılan kötü yorumlara ise isyan etti.

"KESİN BİR ŞEY SÖYLEYEMİYORUZ"

Dünden bu yana Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı haberi sosyal medyada gündem oldu. Nihat Hoca'nın oğlu Osman Hatipoğlu ise "Dostlar çok soran oldu. Hocamızın rahatsızlığı Covid-19 olup olmadığı belli olmadığı için kesin bir şey söylemiyoruz. Yayılan şeylere itibar etmeyiniz. Hocamız Allah'a binlerce kez hamd olsun ki iyiler. Sadece sizlerden daha iyi olması için dua bekliyoruz. Selam ve dua ile.." ifadeleri ile babasının son durumunu paylaştı.

"KÖTÜ YORUMLARI GÖRDÜKÇE DAHA ÇOK DUA EDİYORUM"

Osman Hatipoğlu aynı zamanda babası hakkında sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlara da isyan etti. Oğul Hatipoğlu, "Kötü yorumlar yapanları gördükçe daha çok dua ediyorum ki çıkıp daha çok anlatsın Allah'ı ve Peygamber'i. Çünkü Nihat Hatipoğlu'na düşmanlık değil bu." dedi.

ÖZEL DUA İSTEMİŞTİ

Nihat Hatipoğlu'nun dün resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda "Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam" ve "Ya Şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz." ifadelerine yer verilmişti. Bunun üzerine sosyal paylaşım sitelerinde Hatipoğlu'nun koronavirüs olduğu iddiaları konuşuldu.

Hatipoğlu için sosyal medyada yapılan acımasız yorumlardan bazıları:

Hatioğlu açıklamasında "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun" dedi.