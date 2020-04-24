Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet'e göre diş fırçalamak orucu bozar mı?

Diş fırçalamak orucu bozar mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca müslümanlar tutulacak olan oruç nedeniyle uzun süreler boyunca aç ve susuz kalacak. Bu ay içerisinde en fazla dikkat edilmesi gereken konu başlıkları arasında ise ağız ve kişisel temizlik geliyor. Uzun süre boyunca aç kalacak olan midemiz nedeniyle nefesimizde koku oluşabilir. Bu kokuyu önleyebilmek için diş bakımı ve diş fırçalama konusunda bu ay içerisinde daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Peki diş fırçalamak orucu bozar mı, oruçluyken diş fırçalanır mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından o soruya verilen yanıt...

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.