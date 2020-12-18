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18.12.2020 - 09:26 | | DHA

Osman Kavala'nın yargılanmasına başlanacak

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakim karşısına çıkacak.

Osman Kavala'nın yargılanmasına başlanacak

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde firari sanık CIA Eski Danışmanı Henri Barkey ile birlikte yargılanacak olan Osman Kavala'nın "Cebir veya şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Devletin güvenliğini ve iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıl hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Tutuklu sanık Osman Kavala'nın bugün görülecek duruşmada savunma yapması bekleniyor.

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