ÖSYM 2020 sınav takvimi | YKS - KPSS - DGS - MSÜ - YÖKDİL - ALES yeni sınav tarihleri!

2019-2020 Eğitim döneminde gerçekleştirilecek olan ÖSYM sınavlarında tarih değişikliği yaşandı. Milyonlarca sınav adayı ÖSYM'nin yeni sınav tarihlerini öğrenmek için arayışa koyuldu. YKS; KPSS, DGS, MSÜ, YÖKDİL, ALES sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar, sınav tarihlerini öürenmek için sabırsızlanıyor. Peki YKS - KPSS - DGS - MSÜ -https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html YÖKDİL - ALES ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi 2020...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2020

YKS 2020 NE ZAMAN?

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 25 Temmuz 2020

2020-YKS 2. Oturum (AYT): 26 Temmuz 2020

2020-YKS 3. Oturum (YDT): 26 Temmuz 2020

KPSS 2020 NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 6 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

DGS 2020 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı 2020-DGS: 9 Ağustos 2020

MSÜ 2020 NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı

2020-MSÜ: 14 Haziran 2020

YÖKDİL/2 2020 NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı2020-YÖKDİL/2: 13 Aralık 2020

ALES 2020 NE ZAMAN?

2020-ALES/1: 16 Ağustos 2020

2020-ALES/2: 6 Aralık 2020

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