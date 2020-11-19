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19.11.2020 - 16:08 | | AA

ÖSYM'nin sınavlarına girecek adaylar için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Adalet Bakanlığı sınavları ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Ortaöğretim) ve Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'na katılacaklar için sınav merkezlerindeki il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık bulundurulacağını bildirdi.

ÖSYM'nin sınavlarına girecek adaylar için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21-22 Kasım'da uygulanacak Adalet Bakanlığı sınavları ile 22 Kasım'daki KPSS Ortaöğretim, Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'na girecek adaylardan T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecekler için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sınav merkezlerindeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Söz konusu nüfus müdürlükleri, 21 Kasım Cumartesi saat 07.00-16.00, 22 Kasım Pazar bazı il ve ilçelerde saat 07.00-13.30, kiminde de 07.00-10.00 arasında açık bulundurulacak.

Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.

Sınav günü nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Nüfus müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek. Adaylar, bu geçici kimlik belgeleriyle sınava girebilecek. Geçici Kimlik Belgesi dışında verilen belge, form gibi sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu amaçla, nüfus müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın sınava giriş belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekiyor.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak il/ilçe nüfus müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere ÖSYM'nin internet adresinden erişebilecek.

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