MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Pandemi dönemi için tüm senaryolara hazır
ABONE OL
16.09.2020 - 07:00 |

Pandemi dönemi için tüm senaryolara hazır

Salgın sürecinde eğitim öğretimde farklı alternatiflerin gündeme gelmesiyle birlikte FMV Işık Okulları, Yeni Normal Yüz Yüze Eğitim, Harmanlanmış Eğitim, Melez Eğitim, Uzaktan Eğitim modelleri üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirdi.

Pandemi dönemi için tüm senaryolara hazır

Salgının seyrine bağlı olarak, Sağlık Bakanlığı ve MEB’in alacağı kararlarla birlikte Işık Okulları’nda da hangi eğitim modelinin uygulanacağı süreç içinde belirlenecek. Okulda tüm senaryolar için teknolojik donanım ve altyapı yatırımları tamamlanarak, yerleşkelerde öğrenci, öğretmen ve çalışanların sağlığının korunmasına yönelik gerekli önlemler alındı.

3 yıl önce başladı

Teknolojik destekli uzaktan eğitimle ilgili yenilik ve çalışmalara 3 yıl önce başlayan Işık Okulları’nda sınıftan canlı yayın ortamı için gerekli internet altyapısının güçlendirilmesi, bütün sınıflar için HD kamera, öğretmenler için ders anlatımında kullanabilecekleri bluetooth yaka mikrofonu ve dizüstü bilgisayarlara ek olarak, özel grafik ağırlıklı tabletler gibi tüm gerekli dijital altyapı ve eşzamanlı gerçekleşen akademik çalışmalar bulunuyor. Web 2.0 araçlarını yüz yüze eğitim ortamına da yerleştiren okul, yol haritasını belirlerken öğretmen, veli ve öğrencilere gönderilen anketlerle geri bildirim alarak uzaktan eğitim programını sürekli geliştiriyor.

Her detay düşünüldü

FMV Işık Okulları’nda birincil öncelik olan sağlık konusunda da önemli hazırlıklar yapıldı. Salgın sürecinde MEB ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hususlar, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve Pandemi Ekibi ile okul doktorlarının danışmanlığında çalışmalar gerçekleştiriliyor. “Okulum Temiz Belgesi” standartlarına göre gerekli önlemler alan Işık, MEB’in yayınladığı rehberlere göre hareket ediyor. Fiziki eğitime geçiş süreci başladığında, servis kullanan öğrencilerin ateşleri servislerde, kullanmayanların okul girişlerinde ölçülecek. İzolasyon odaları hazırlanan okulda, gerekli hijyen şartları sağlandı. Tüm yerleşkelerde, tam zamanlı çalışan doktor ve hemşirelerden oluşan sağlık birimleri bulunuyor.

 

Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldıGaziantep'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların arasında kalan yavru köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DGS tercih ne zaman? DGS tercih kılavuzu 2020 ne zaman yayınlanacak, taban puanları belirlendi mi?

DGS tercih ne zaman? DGS tercih kılavuzu 2020 ne zaman yayınlanacak, taban puanları belirlendi mi?

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

Sosyal medyada iğrenç paylaşım

Sosyal medyada iğrenç paylaşım

Sıradaki Haber