Pandemi dönemi için tüm senaryolara hazır

Salgının seyrine bağlı olarak, Sağlık Bakanlığı ve MEB’in alacağı kararlarla birlikte Işık Okulları’nda da hangi eğitim modelinin uygulanacağı süreç içinde belirlenecek. Okulda tüm senaryolar için teknolojik donanım ve altyapı yatırımları tamamlanarak, yerleşkelerde öğrenci, öğretmen ve çalışanların sağlığının korunmasına yönelik gerekli önlemler alındı.

3 yıl önce başladı

Teknolojik destekli uzaktan eğitimle ilgili yenilik ve çalışmalara 3 yıl önce başlayan Işık Okulları’nda sınıftan canlı yayın ortamı için gerekli internet altyapısının güçlendirilmesi, bütün sınıflar için HD kamera, öğretmenler için ders anlatımında kullanabilecekleri bluetooth yaka mikrofonu ve dizüstü bilgisayarlara ek olarak, özel grafik ağırlıklı tabletler gibi tüm gerekli dijital altyapı ve eşzamanlı gerçekleşen akademik çalışmalar bulunuyor. Web 2.0 araçlarını yüz yüze eğitim ortamına da yerleştiren okul, yol haritasını belirlerken öğretmen, veli ve öğrencilere gönderilen anketlerle geri bildirim alarak uzaktan eğitim programını sürekli geliştiriyor.

Her detay düşünüldü

FMV Işık Okulları’nda birincil öncelik olan sağlık konusunda da önemli hazırlıklar yapıldı. Salgın sürecinde MEB ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hususlar, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve Pandemi Ekibi ile okul doktorlarının danışmanlığında çalışmalar gerçekleştiriliyor. “Okulum Temiz Belgesi” standartlarına göre gerekli önlemler alan Işık, MEB’in yayınladığı rehberlere göre hareket ediyor. Fiziki eğitime geçiş süreci başladığında, servis kullanan öğrencilerin ateşleri servislerde, kullanmayanların okul girişlerinde ölçülecek. İzolasyon odaları hazırlanan okulda, gerekli hijyen şartları sağlandı. Tüm yerleşkelerde, tam zamanlı çalışan doktor ve hemşirelerden oluşan sağlık birimleri bulunuyor.