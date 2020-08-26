26.08.2020 - 15:47 |
PMYO başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 Polislik taban puanları belli oldu mu?
PMYO başvuru tarihleri merakla araştırılıyor. 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından PMYO aramaları da hız kazandı. Peki, Polis Meslek Yüksekokulları başvuruları ne zaman yapılacak? Kimler PMYO başvurusunda bulunabilecek?
2020 PMYO, Polis Meslek Yüksekokulları başvuruları ile ilgili aramalar hız kazandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından PMYO başvuruları için açıklama bekleniyor. Henüz başvuru tarihleri duyurulmadı. Başvuruda bulunabilmek için 150 puanlık barajı geçmiş olmak gerekiyor.
PMYO TABAN PUANLARI
PMYO 2020 taban puanları henüz belli olmadı. YKS'de baraj puanı bu yıl 10 puan düştü. TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170.
YKS Temel Yeterlilik Testi'nden 150 puan alarak barajı geçen öğrenciler PMYO tercihi yapabilecek.
2019: 250
2018: 260
2017: 260
2016: 270
2015: 270