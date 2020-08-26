MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri PMYO başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 Polislik taban puanları belli oldu mu?
ABONE OL
26.08.2020 - 15:47 |

PMYO başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 Polislik taban puanları belli oldu mu?

PMYO başvuru tarihleri merakla araştırılıyor. 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından PMYO aramaları da hız kazandı. Peki, Polis Meslek Yüksekokulları başvuruları ne zaman yapılacak? Kimler PMYO başvurusunda bulunabilecek?

PMYO başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 Polislik taban puanları belli oldu mu?

2020 PMYO, Polis Meslek Yüksekokulları başvuruları ile ilgili aramalar hız kazandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından PMYO başvuruları için açıklama bekleniyor. Henüz başvuru tarihleri duyurulmadı. Başvuruda bulunabilmek için 150 puanlık barajı geçmiş olmak gerekiyor.

PMYO TABAN PUANLARI

PMYO 2020 taban puanları henüz belli olmadı. YKS'de baraj puanı bu yıl 10 puan düştü. TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170.

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden 150 puan alarak barajı geçen öğrenciler PMYO tercihi yapabilecek.

2019: 250

2018: 260

2017: 260

2016: 270

2015: 270

İş aramak için Antalya'ya gelen genç, apartta ölü bulundu!Gelen bir son dakika haberine göre, İş aramak için Antalya'ya gelen 25 yaşındaki genç, kaldığı apart evde ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS önlisans ücretleri hangi bankalara yatırılacak 2020? KPSS başvuru parası ne kadar, kaç TL?

KPSS önlisans ücretleri hangi bankalara yatırılacak 2020? KPSS başvuru parası ne kadar, kaç TL?

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

2020 YKS taban puanları.. .YKS boş kontenjanları, sayısal verileri ve tercih kılavuzu için TIKLA!

2020 YKS taban puanları.. .YKS boş kontenjanları, sayısal verileri ve tercih kılavuzu için TIKLA!

Sıradaki Haber