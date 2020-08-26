PMYO başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 Polislik taban puanları belli oldu mu?

2020 PMYO, Polis Meslek Yüksekokulları başvuruları ile ilgili aramalar hız kazandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından PMYO başvuruları için açıklama bekleniyor. Henüz başvuru tarihleri duyurulmadı. Başvuruda bulunabilmek için 150 puanlık barajı geçmiş olmak gerekiyor.

PMYO TABAN PUANLARI

PMYO 2020 taban puanları henüz belli olmadı. YKS'de baraj puanı bu yıl 10 puan düştü. TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170.

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden 150 puan alarak barajı geçen öğrenciler PMYO tercihi yapabilecek.

2019: 250

2018: 260

2017: 260

2016: 270

2015: 270