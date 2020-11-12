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12.11.2020 - 12:16 | | DHA

RTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara kolaylık

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), deprem bölgesinde yayın yapan medya hizmet sağlayıcılarının mali yükümlülük sürelerini mücbir sebep gözeterek 3 ay süreyle uzattı.

RTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara kolaylık

RTÜK, deprem bölgesindeki radyo ve televizyonlara kolaylık sağlayan önemli bir karara imza attı. Radyo ve televizyonlara pandemi sürecinde önemli katkılar sağlayan Üst Kurul, yayıncıların ödemek zorunda oldukları Reklam Üst Kurul paylarını 3 ay ertelemiş ve kuruma ulaştırılması zorunlu olan belgelerin verilme tarihlerini ötelemişti. RTÜK, aldığı son kararla da 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir ve Aydın'da yayın yapan yayıncılara önemli bir kolaylık sağladı. Üst Kurul kararına göre, Aydın ve İzmir'de yayın yapan medya hizmet sağlayıcıların mali yükümlülük süreleri mücbir sebep gözetilerek 3 ay süreyle uzatıldı. Deprem bölgesine giden RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu başkanlığındaki heyet, kurumun İzmir Bölge Temsilciliğini ziyaret etti. Depremin etkilerini yerinde inceleyen RTÜK Heyeti, bölgedeki yayıncılarla da temas kurdu.

RTÜKten deprem bölgesindeki yayıncılara kolaylık

    Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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