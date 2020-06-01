Şevval ayı orucu ne zaman, 6 gün mü tutulur? Şevval ayı ne zaman bitiyor?

On bir ayın sultanı Ramazan ayından sonra gelen ay ise Şevval ayıdır. 2020 senesinde Şevval ayının başlamasıyla birlikte Şevval ayı orucu araştırılmaya başlandı. Ramazan ayında tutulmayan oruçların Şevval ayı niyetiyle tutulup tutulmayacağı merak ediliyor. Peki Şevval ayı orucu ne zaman, niyeti nasıl edilir? Şevval ayı ne zaman bitiyor?

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2020 senesinde Şeval ayı 24 Mayıs Pazar günü başladı.

Şevval ayı 21 Haziran’da bitecek.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

RAMAZAN’DA TUTULAMAYAN ORUÇLAR ŞEVVAL ORUCU NİYETİYLE TUTULABİLİR Mİ?

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.