Seyahat yasağı kalkan ve olan iller hangileri? Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor?

Corona virüs nedeniyle alaınan tedbirlerden biri ise seyahat yasağı olmuştu. Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri ile ilgili yeni genelgeyi İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne gönderdi. Genelgede 9 ilde daha sokağa çıkm yasağının kaldırıldığı yer alıyordu. Seyahat yasağı genelge sonrasında 15 ilde devam ediyor.Peki şehirler arası seyahata yasağı ne zaman bitiyor? Seyahat yasağı kalkan ve olan iller hangileri?

SEYAHAT YASAĞI KALKAN İLLER HANGİLERİ?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 81 İLE GENELGE

1- Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

2- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Bu kapsamda, Valiler tarafından, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerimizde 03.04.2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş/çıkış sınırlaması tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak.

Şehir giriş/çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilimizde 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemizde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.