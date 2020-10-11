SÄ±cak havayÄ± fÄ±rsat bilip denize girdiler!

'Turizmin baÅŸkenti' olarak nitelenen Antalya'da, Ã¶ÄŸle saatlerinde hava 26, deniz suyu ise 27 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. SÄ±cak hava nedeniyle yerli ve yabancÄ± tatilciler KonyaaltÄ± PlajÄ±'nda yoÄŸunluk oluÅŸturdu. SÄ±caktan bunalanlar denize girdi, bazÄ± tatilciler ise ÅŸezlonglarÄ±nda gÃ¼neÅŸlenmeyi tercih etti.

Sahil bandÄ±nda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±p bisiklete binenlerin yanÄ± sÄ±ra, bazÄ± tatilciler aileleriyle gÃ¶lgelik alanlarda gÃ¼nÃ¼ geÃ§irdi.

MERSÄ°N'DE DENÄ°Z KEYFÄ°

Erdemli ilÃ§esinde, UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± GeÃ§ici Listesi'nde yer alan tarihi ve turistik KÄ±zkalesi Mahallesi, gÃ¼zel havanÄ±n keyfini Ã§Ä±karmak isteyenlerin akÄ±nÄ±na uÄŸramayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. KÄ±zkalesi'ne gelenler sahile giderek, 32 derece sÄ±caklÄ±kta kumsalda bronzlaÅŸÄ±p, Akdeniz'in mavi sularÄ±nda kulaÃ§ atÄ±yor. YÄ±lÄ±n 300 gÃ¼nÃ¼ gÃ¼neÅŸ gÃ¶ren kentte KÄ±zkalesi, Ã§evresinde tarihi mekanlar ve Ã¶ren yerlerinin de olmasÄ± nedeniyle ilgi odaÄŸÄ± olmaya devam ediyor.

'MÃœTHÄ°Åž BÄ°R DENÄ°ZÄ°MÄ°Z VAR'

KÄ±zkalesi KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ± Mehmet Åžirin Ã–ztop, ekim ayÄ±nda olunmasÄ±na raÄŸmen deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± halen ideal bir sÄ±caklÄ±kta olduÄŸunu belirterek, "Åžu anda ekim ayÄ±ndayÄ±z. Hem hava gÃ¼zel hem okullar tatil. BazÄ± vatandaÅŸlar yaylalarda kalmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Kentte kalan aileler de sahile geliyor. Deniz sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± da ideal bir sÄ±caklÄ±kta bulunuyor. Ã‡evre illerden de aileler buraya gelerek gÃ¼zel denizin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kartÄ±yor. MÃ¼thiÅŸ bir denizimiz var.ÂMersin, 321 kilometrelik kÄ±yÄ± ÅŸeridi ile TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nde gelen turizm merkezlerinden biridir. Haliyle birÃ§ok alternatif tatil ihtiyacÄ±nÄ± da bÃ¼nyesinde bulunduruyor. Pandemi nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ±lar olmasÄ±na raÄŸmen KÄ±zkalesi'ni iÃ§ piyasa desteklediÄŸi iÃ§in verimli geÃ§ti" dedi.

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