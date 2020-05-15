15.05.2020 - 22:36 |
Sokağa Çıkma Yasağı hangi 15 ilde var? Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak, kaç gün sürecek?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta-sonları uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı bu gece itibariyle 15 ilimizde başlıyor. Peki hangi illerde sokağa çıkma yasağı var, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merakla araştırılan soruların cevapları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "16-17-18-19 Mayıs'ta yine sokağa çıkma kısıtlandırılması uygulanacaktır" dedi.
HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?
Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 15 kent şöyle:
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili henüz net bir karar açıklanmadı. Ancak konu ile ilgili bir açıklama gelirse habere eklenecek.