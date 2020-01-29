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29.01.2020 - 16:59 |

Son dakika! Akdeniz'de deprem fırtınası

Gelen son dakika bilgisine göre; dev fay hattında başlayan hareketlilikte, en son olarak 4.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Son dakika! Akdeniz'de deprem fırtınası

Filistin, Lübnan, Suriye'yi geçip Adana'ya kadar uzanan, Doğu Akdeniz'i Girit'in güneyinden geçerek İyon Denizi'ne ulaşan dev fay hattında bugün deprem fırtınası var.

Gece saatlerinde başlayan sarsıntıların sonuncusu, 4.7 büyüklüğünde. Yerel saatle 15.37'de meydana gelen depremin merkez üssünün Kerpe Adası'na uzaklığı 76 kilometre. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin derinliği 10 kilometre. 

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 EMSC, bugün aynı noktada ilk depremin gece yarısı 04.31'de gerçekleştiğini bildiriyor. 3 büyüklüğündeki sarsıntıyı 3.9, 3, 3.9, 3.2 takip etti.

Dün de aynı yerde 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Son dakika Akdenizde deprem fırtınası

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