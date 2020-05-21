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21.05.2020 - 16:55 | | İHA

Son dakika... Antalya'da devrilen kepçenin altında kalan genç operatör öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde devrilen kepçenin altında kalan 21 yaşındaki operatör tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Son dakika... Antalya'da devrilen kepçenin altında kalan genç operatör öldü

Olay, dün Çamlıca Mahallesi Memiş mevkisinde bir bahçede meydana geldi. Bir beton şirketinde görevli kepçe operatörü Berat Çetin (21), idaresindeki kepçeyle bahçe düzenlemesi yaptığı sırada kepçenin devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Çetin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Çetin’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakaladıkları yılana sigarayla böyle eziyet ettilerAdana'da bir grup esnaf, ağzına sigara vererek eziyet etikleri yılanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntüye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
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