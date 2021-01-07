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07.01.2021 - 15:51 |

Son dakika... Aylardır kayıptı! Zeynep Güngör olayında kahreden haber

34 yaşındaki Zeynep Güngör, 15 Eylül 2019 yılının Eylül'de İstanbul'da ortadan kaybolmuş ve bir daha hiçbir izine rastlanılmamıştı. Zeynep'in sevgilisi tarafından öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen kardeşleri Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Ekipler tarafından yürütülen soruşturma sonucunda bir son dakika gelişmesi yaşandı. 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Güngör, 15 Eylül 2019 günü ortadan kayboldu. Zeynep'ten aylardır haber alamayan kardeşleri öldürülmüş olabileceği şüphesiyle Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

Son dakika... Aylardır kayıptı! Zeynep Güngör olayında kahreden haber

Zeynep Güngör'ün Ecevit adından bir sevgilisi olduğunu söyleyen kız kardeşleri, kaybolduğu gün onunla buluştuğunu söyledi.

Zeynep'in kaybıyla ilgili Ecevit'tn şüphelenen kardeşler, "Kaybolduğu gün onunla görüşmüştü. Kardeşimizi öldürdüğünü düşünüyoruz" dedi.

10 GÜN ÖNCE SEVGİLİSİ DÖVMÜŞ

Zeynep Güngör'ün kaybolmadan 10 gün önce de Ecevit tarafından öldüresiye dövüldüğü iddia edildi.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine araştırmalar yürütülürken Zeynep Güngör'ün kardeşleri emniyete çağrıldı.

Kimliği belirsiz cesetler üzerinde yapılan araştırmada Zeynep Güngör'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Defalarca kez bıçaklanıp öldürüldükten sonra İstanbul çıkışında jandarma bölgesine atıldığı ortaya çıktı.

34 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Güngör'ün kardeşi Melek, katil ve katillerin bulmasını istediğini söyledi.

Kaçırdıkları 12 yaşındaki küçük çocuğa kabusu yaşattılarİstanbul Esenler'de Suriye uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuklarını kaçırarak 8 bin dolar fidye isteyen fidyeyi vermedikleri taktirde böbreklerini satmakla tehdit eden 3 Suriye uyruklu şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
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