Son dakika... Biden seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olur? Ali Çınar anlattı

Ali Çınar'ın CNN Türk'te yaptığı açıklamalar şöyle;

ABD'de Joe Biden'ın maalesef talihsiz açıklamaları çok gündeme gelmedi. Sadece bir kaç medyada bu konuda Türkiye'nin tepkisi paylaşıldı. Ama genel olarak ABD'de Türkiye aslında gündemde yok. Genel olarak dış politika gündemde yok. Çünkü demokrat partinin kurultayı var bu hafta. Aynı şekilde Trump'ın seçim kampanyaları var. COVID ile mücadele, ekonomik sıkıntılar olmak üzere ABD biraz içe kapanmış diyebiliriz.

Joe Biden'ın yaptığı bu talihsiz açıklamalara ve Türkiye'nin tepkilerine Biden'da dabir açıklama yok veya ekibinden.

Trump Erdoğan ile ilişkisini hem kişisel hem bazı televizyon kanallarında örnek örnek vererek gösteriyor. Dün FOX televizyona yaptığı açıklama ilk değil aslında. Dünya liderleriyle görüşmesinde Erdoğan'la konuşmasının önemli olduğunu zeki olduğunu sürekli söylüyordu. O nedenle Trump'ın Erdoğan'ı örnek göstermesi sürpriz değil. Tabiki Türk-Amerikan ilişkilerinde sıkıntılar var. Bu sıkıntılar iki lider arasında en azından sorunların ertelenmesi bir şekilde çözmesi anlamında olumlu olduğunu söyleyebilirim.Ama genel hava kongrede olumsuz olmasına rağmen başkan Trump'ın Türkiye'yi daha iyi anladığını net şekilde görüyoruz. Ama; Biden ile karşılaştırdığımda ise 21 Ocak'tan sonra Biden bile gelse ABD'nin Türkiye'yi kaybetme lüksünün olmayacağını, bir şekilde yine Türkiye ile diyalogla çalışmak zorunda olacaklarına inanıyorum açıkçası.

Biden'ın Türkiye'ye karşı 2 kere özrü var. 21 Ocak'tan sonra gelirse bir şekilde Türkiye ile çalışmak zorunda kalır. Ortadoğu'da Türkiye'siz bir çözümün olmayacağını ABD biliyor. Ekibinde de Türkiye çok iyi bilen kişiler var. O nedenle seçim kampanyasına aslında Türkiye ile eleştirmeye de ihrtiyacı yok. Anketlerde dediğiniz gibi önde. Her halükarda hangi başkan gelirse gelsin Türkiye ile çalışmak zorundalar. Ama Biden gelirse sorunlara yeni sorunlar eklenir. Çünkü bir kaç konu değil bir çok konuda Aralık ayında sadece New Times'a verdiği değil son 5-6 ayda Türkiye aleyhine geçen hafta da aynı olmak üzere sert açıklamaları var Biden'ın... O nedenle Türkiye'nin gözünün açık olması dikkatli olması kim gelirse gelsin önemli tabi.