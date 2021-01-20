Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta? Bakan Koca açıklama yapacak mı?

Koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Her hafta toplanan Bilim Kurulu bugün toplanacak mı, vatandaşlar merak ediyordu. Son dakika haberine göre Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından Bakan Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

AŞILAMADA İKİNCİ ETAP BAŞLADI

Hekimler ve sağlık çalışanlarının aşılanması sona ererken aşılamada ikinci etap başladı. 90 yaş üzerindeki vatandaşlara ve huzurevindeki vatandaşların aşılanmasının gerçekleşeceği ikinci etapta Bakan Koca'nın daha önceden açıkladığı gibi evlerde aşılama yapılıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından aşılama ve tedbirlerle ilgili yeni başlıklar konuşulacağı tahmin ediliyor.