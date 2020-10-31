31.10.2020 - 11:54 | | DHA
Son dakika! Depremin en net hali! Büyük panik
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin en net kaydı ortaya çıktı. Bir imalathanede yaşanan korku dolu anlar böyle kaydedildi.
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yaralananların sayısı ise 804'e yükseldi.
Depreme bir imalathanede yakalanan çalışanların yaşadıkları korku ise, iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Kocası saldırıya uğradı, eşi çaresizlik içinde kaydettiDiyarbakır’ın Kulp ilçesinde alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Saldırıya uğrayan şahsın eşi, çaresizlik içerisinde kocasının darp edilmesini cep telefonuna kaydetti. Darp edilen şahsın çocuğu ise babasına seslenip 'Kavga etmeyin' dedi.