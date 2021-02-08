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08.02.2021 - 12:46 | | DHA

Son dakika haberi: Eskişehir'de 'mutant virüs' paniği! Evler karantinaya alındı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'dan Eskişehir'e bir akrabasını ziyarete giden kişinin 3 aileye mutant virüsü bulaştırdığı iddia edildi. 9 kişide koronavirüs tespit edilirken 17 kişi yaşadıkları evlerde karantinaya alındı. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Eskişehir'de 'mutant virüs' paniği! Evler karantinaya alındı

Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan ve birbirleriyle akraba olan 26 kişilik 3 aileyi, İstanbul’dan bir yakınları ziyarete geldi. Ancak kısa süre sonra 3 aileden 9 kişinin Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. 9 kişi tedavi altına alındı. Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, 17 kişinin de temaslı olduğunu saptadı.

10 GÜNLÜK KARANTİNA KARARI ALINDI

Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başkanlığında toplanan Odunpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Gündoğdu Mahallesi’ndeki Kuyucular, Denli, Alkan ve Ergün Sokak'ta yaşayan 17 kişinin 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Geçen Cuma gecesi başlatılan karantinada temaslıların yaşadığı evlerin girişleri, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek, giriş-çıkışlara kapatıldı.

15 Şubat'a kadar karantinada kalacak 17 kişinin ihtiyaçları Odunpazarı Kaymakamlığı’nca koordine edilen ‘Vefa Sosyal Destek’ grupları tarafından karşılanacak.

Virüsün mutasyona uğrayan 'mutant virüs' olduğu iddia edildi.

Son dakika haberi: Eskişehirde mutant virüs paniği Evler karantinaya alındı

Korkudan evden çıkamıyorlar! Her şey 9 yıl önce başladıİstanbul Başakşehir'de bir sitede yaşanan olayda Zeynep S. karşı komşusu kadın tarafından tehdit edildiğini belirterek polisi aradı. Yetkililerden yardım istediğini dile getiren Zeynep S., "Olaylar ilk 9 yıl önce başladı. Kendi evimizde güvende değiliz. Tek başıma dışarı çıkamıyorum. Çift bıçakla kapımıza saldırdı. 'Sizi öldüreceğim açın kapıyı' dedi. Sanırım yine krize girmiş olabileceğini düşünüyorum" dedi.
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