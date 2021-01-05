Son dakika İstanbul su kesintisi: İstanbul'da su kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde sular kesilecek, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi olacak ilçeler İSKİ tarafından açıklandı. Öte yandan su seviyesinde düşüşler nedeniyle İstanbul'da suların kesilip kesilmeyeceği de merak konusu oldu. Çalışma sebebiyle Esenyurt'ta sular kesilecek. Bu nedenle su satışları da arttı. 6 ilçede gerçekleşecek kesinti bölge halkının gündeminde. Peki, sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK MI?

Yağmursuz geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi azaldı. Bu nedenle İstanbul'da su kesintisi gündeme geldi. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu su kesintisi olmayacağını bildirdi. Ancak arızaya veya çalışmaya dayalı ilçe bazlı kesintiler olacak.

HANGİ İLÇELERDE, NEREDE SULAR KESİLECEK?

İSKİ, su kesintisi olacak ilçeleri açıkladı. Buna göre; Arnavutköy (Yeşilbayır Mah, Ömerli Mah, Yassıören Mah, Deliklikaya Mah, Hadımköy Mah.), Avcılar (Yeşilkent Mah), Büyükçekmece (Karaağaç Mah). Başakşehir (Bahçeşehir 2. Kısım Mah, Bahçeşehir 1. Kısım Mah), Esenyurt (Talatpaşa Mah, Turgut Özal Mah, Yenikent Mah, Süleymaniye Mah, Saadetdere Mah, Selahaddin Eyyubi Mah, Sultaniye Mah, Üçevler Mah, İncirtepe Mah, İnönü Mah, Örnek Mah, Yunus Emre Mah, Zafer Mah, Çınar Mah, Pınar Mah, Balıkyolu Mah, Bağlarçeşme Mah, Esenkent Mah, Aşık Veysel Mah, Akevler Mah, Akşemseddin Mah, Ardıçlı Mah, Mehter Ceşme Mah, Namık Kemal Mah, Orhangazi Mah, Mehmet Akif Ersoy Mah, Fatih Mah, Güzelyurt Mah, Koza Mah) ilçelerinde kesinti yaşanacak.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Toplamda 6 ilçe ve çok sayıda mahallenin etkileneceği su kesintisi 5 Ocak saat 21:13'te başladı ve suların da 7 Ocak tarihinde saat 3:00 civarı gelmesi bekleniyor.