2020-2021 Eğitim yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı süreci devam ediyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları iki gün daha devam edecek. 25 Temmuz'da sona erecek olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, atamalar ne zaman yapılacak? İşte MEB tarafından kılavuzda yayımlanan o tarihler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

SONUÇLARI ise 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.