Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat sonuçlarından sonra atamalar ne zaman?

6-10 Ocak 2020 tarihleri arasında alınan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları sonrasında, sözleşmeli öğretmenlik szölü sınavları başladı. 21 Ocak'ta sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş yerleri açıklandıktan sonra, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları başladı. 5 Şubat günü başlayan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları, 22 Şubat 2020 günü sona erecek. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarına katılan adaylar, merakla sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları için o tarih...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları MEB'in yayımladığı takvime göre 25 Şubat 2020 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için atama tercihi tarihlerini ve atama sonuçları tarihini yayımladı.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 18 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.

Pedagojik Formasyon

Adayların;



Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi, En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993–1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik), İngilizce Öğretmenliği Sertifikası, Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesinden, herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.



Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde

başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları belge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını girecektir.

Tercihler



Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;



“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”

seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir. Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

Atamalar

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.