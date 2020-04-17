Tahliye sonrası görüntüler için peş peşe açıklamalar!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda "infaz paketi" olarak bilinen düzenleme ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında kanun kapsamındaki infaz düzenlemesine istinaden, 15 Nisan'da Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarından hükümlü/tutukluların tahliyelerine başlandığı hatırlatıldı.

Bu doğrultuda, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde barındırılan hükümlülerin tahliye işlemlerinin yapıldığı, bir kısmının devam ettiği bilgisi verildi.

Bahse konu tahliye işlemleri öncesinde cezaevi koordinasyon toplantısı icra edildiği, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ile güvenlik tedbirlerinin planlandığı ve uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantı kararları doğrultusunda, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne ulaşımı sağlayan yol üzerinde 4 kilometre ötesinden başlamak suretiyle 3 ayrı kontrol noktası oluşturulmuştur. Bu kontrol noktası ile cezaevi arasında kalan bölgede ikamet edenler ile cezaevinde görevli olanlar dışında hiç kimse bölgeye alınmamıştır.

Hükümlülerin tahliyesi esnasında basında yayımlanan araç konvoyu görüntüleri dikkat çektiği anlaşılmaktadır. Görüntülerde yer alan araçlar, tahliye faaliyetlerinde görevlendirilen ve mesaisi biten kolluk mensupları ile kampüste çalışan memurlara aittir.

Hükümlülerin tahliyeleri, hiçbir hükümlü şahıs/gruba ayrıcalık tanınmadan emniyetli bir şekilde ikametlerine ulaşmaları hedeflenecek bir plan doğrultusunda tüm komşu il valilikleri ile koordineli olarak sorunsuz icra edilmiştir/edilmektedir."

Ankara İl Jandarma Komutanlığı da infaz düzenlemesi kapsamında organize suç örgütü elebaşı hükümlüsü Alaaddin Çakıcı’nın Sincan F Tipi Cezaevi’nden tahliyesi sırasındaki araç konvoyuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne ulaşımı sağlayan yol üzerinde 4 kilometre ötesinden başlamak suretiyle 3 ayrı kontrol noktası oluşturulmuştur. Bu kontrol noktası ile cezaevi arasında kalan bölgede ikamet edenler ile cezaevinde görevli olanlar dışında hiç kimse bölgeye alınmamıştır. Hükümlülerin tahliyesi esnasında basında yayımlanan araç konvoyu görüntüleri dikkat çektiği anlaşılmaktadır. Görüntülerde yer alan araçlar, tahliye faaliyetlerinde görevlendirilen ve mesaisi biten kolluk mensupları ile kampüste çalışan memurlara aittir. Hükümlülerin tahliyeleri, hiçbir hükümlü şahıs/gruba ayrıcalık tanınmadan emniyetli bir şekilde ikametlerine ulaşmaları hedeflenecek bir plan doğrultusunda tüm komşu il valilikleri ile koordineli olarak sorunsuz icra edilmiştir/edilmektedir."