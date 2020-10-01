Tedavisi için yardım bekliyor! 'Gözümüzün önünde kıvranıyor'

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelerek Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yerleşen Abav çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü Abdullatif Abav (40), 3 yıl önce Akçakale Devlet Hastanesi'nde halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen lupus hastalığı ile dünyaya geldi. Minik Abdullatif, yaklaşık 10 ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Küçük çocuğun bakımı zor ve masraflı olan hastalığı ile boğuşan ailesi hayırseverlerden yardım bekliyor.



'SADECE BEZ İÇİN YARDIM BEKLİYORUM'



Fabrikalarda mevsimlik olarak çalıştığını söyleyen İbrahim El Abav, oğlunun çektiği acılar nedeni ile uyuyamadığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Ben sezonluk olarak çırçır fabrikalarında 3 ay çalışıyorum. Abdullatif 3 yaşında, ondan başka 5 çocuğum daha var. Masraflarına yetişemiyorum, oğlumun her gün kullanması gereken steril biz bez var, tanesi 250 lira ve günde 3 adet kullanması gerekiyor. Rapor almak istedim bu bezleri ücretsiz alalım diye ama olmadı. Bazı yardım kuruluşları çocuğumun odasını yenilediler. Sıvıyla besleniyor, yardımseverlerden sadece bez için yardım bekliyorum."

YARAYA SÜRÜLEN MERHEM, ACISINI DAHA DA ARTTIRIYOR

Çoğu zaman hastanede tedavi gören çocuk, bazı zamanlar ise verilen merhem ve bez ile eve gönderiliyor. Yaraları nedeniyle dayanılmaz acılar çeken Abdullatif'in ailesi, acının hafiflemesi umuduyla sürülen merhem ile çocuğun acılarının daha da arttığını kaydetti.

Çaresiz kaldıklarını belirten baba İbrahim El Abav, "Oğlum Abdullatif, 3 yıl önce Şanlıurfa'da bir hastanede doğdu. O günden bugüne hastanelerden ayağımız kesilmedi. Hastanelere gidiyoruz, bize merhem ve çocuk bezi verip gönderiyorlar. Hiçbir faydası olmuyor. Çocuğum bu yaralardan dolayı dayanılmaz acılar çekiyor. Verilen merhemleri sürdüğümüz zaman ise ağlamaya başlıyor, yüreğimiz dağlanıyor. Merhemi kullanmazsak da olmuyor, gözümüzün önünde kıvranıyor. Yapabileceğimiz başka bir şey yok ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Hastalık sürecinde psikolojik olduğu kadar ekonomik olarak da zorlandıklarını anlatan acılı baba, "Sürekli artık tıbbi malzeme ve ilaç alıyoruz, artık ekonomik olarak sıfırlandım, gücüm kalmadı. Hiçbir yerden destek alamıyorum. Ben zaten bir çırçır fabrikasında amelelik yapmaktayım. Ekonomik olarak bittim, elde avuçta ne varsa çocuğuma harcadım. Ama ne oğlumun acılarını dindirebildim ne de tedavi ettirebildim. Allah rızası için bize yardım elini uzatın" dedi.

Acılı baba Abav, oğlu gibi hastalar için kök hücre nakli gerektiği yönünde duyumlar aldığını ama maddi gücü olmadığı için herhangi bir girişimde bulunamadıklarını kaydetti. Baba Abav, oğlunun en azından yanık ünitesi bulunan bir hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmasını istedi.