TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman çekilecek? TOKİ başvuru ücretleri (bedelleri) ne zaman ödenecek?

TOKİ kura çekilişinin sonuncusu Konya Meram'da yapıldı. Kura sonuçları belli olurken TOKİ'den bir son dakika duyurusu geldi. TOKİ kura çekilişlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ başvuru bedelleri ne zaman ödenecek? sorusu gündem oldu.

KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ’nin 100 bin Konut Projesi'nde bugün sora Isparta'daydı. Fakat TOKİ yaptığı açıklamada kura çekilişlerinin ertelendiğini belirtti. Öte yandan kura ve ödemeler ile ilgili net tarih verilmedi.

KURALAR ERTELENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde, hak sahibi olamayanların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık riski nedeniyle kuraları erteledi.

TOKİ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı tüm kurumların etkin ve koruyucu önlemler aldığı hatırlatıldı.

"Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında, kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ertelenmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, kura tarihlerinin daha sonra web sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edileceği bildirildi.