TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor, kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı?

16 Aralık'ta başlayan TOKİ 100 bin konut projesine rekor bir başvuru geldi. Bir milyonu aşkın vatandaş ev sahibi olmak için başvuru yaptı. Başvurular 15 Ocak'ta sona erdi. Başvuruların üzerinden yaklaşık bir ay geçerken kura tarihleri deyim yerindeyse dört gözle bekleniyor. Peki, konuya ilişkin tarih verildi mi?

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

TOKİ kura çekiliş tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi sitesinden duyuruları sık sık kontrol ediyor. Beklentiler ise şubat ayı bitmeden kuraların çekileceği yönünde...

KURA İLE İLGİLİ BİLGİLER

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.