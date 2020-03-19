Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama! Türkiye'de ikinci ölüm gerçekleşti

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında bugüne kadar birçok adım atılmasına rağmen Avrupa ve Amerika'da ülkemize sonradan gelen vatandaşlarımızın birçoğunda testler pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Türkiye'de corona virüsünden ikinci ölümün gerçekleştiği duyuruldu. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar Türkiye'de vaka sayısını araştırmaya başladı. Peki Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaça yükseldi? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan o açıklama...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇA YÜKSELDİ?

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının 191'e ulaştığını bildirdi. Bakan Koca, şunları kaydetti:

"61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."