Üniversiteli genç kızlara film tuzağı!

Olay, özel bir üniversitede "Habercilik" öğrencisi olduğunu ifade eden "Kardelen" rumuzlu bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

Yaptığı paylaşımlarda, özel bir üniversitenin öğrenci WhatsApp grubundan yaptığı açıklamada, "bir dizi kanalına çekilecek film için yönetmen asistanı, sesçi, kastçı, ışıkçı ve kurgu operatörü alınacaktır" şeklinde ilan veren grup üyesinin yönlendirdiği adrese 15'i kız, 2'si erkek 17 öğrenci başvurdu.

Bağcılar'da bir kafede gerçekleşen görüşmelere giden öğrencilere, set ekibi kurduklarını, pandemiden dolayı ofislerinin kapalı olduğunu, kendilerine 3 hafta eğitim vereceklerini söyleyen şebeke üyeleri, görüşme yaptıkları öğrencilere eğitimlerden "proje gizliliği” gerekçesiyle kimseye bilgi vermemelerini istedi. Görüşmeleri devam ettiren şebekenin ikinci aşamada üniversiteli kızlara yönelik tacize başladığı ileri sürüldü.

"SİZİ BEKARET TESTİNE GÖTÜRECEĞİZ"

Devam eden görüşmelerde "psikanaliz" adı altında kız öğrencilerin özel hayatlarını sorgulayan şebeke üyelerinin, daha sonra durumu sözlü taciz boyutuna taşıdığı ve görüşmeye aldıkları üniversiteli kızlara “Bekaret durumunu” ve ilişkilerini sorarak “Sizi bekaret testine götüreceğiz” dedikleri öne sürüldü.

Şebekenin akılalmaz teklifine itiraz eden genç kızların tepkisi üzerine, projede yönetmen yardımcısı olduğunu iddia eden kişinin yanında bulunan 2 kişiyle görüşmelerin olduğu Bağcılar'daki kafeyi terk ederek kaçmaya çalıştığı ve yaşanan kovalamacada kızlar tarafından yakalanarak polise teslim edildiği öğrenildi. Polisin gözaltına alıp mahkemeye sevk ettiği Ozan Özdemiroğlu isimli şebeke üyesi tutuklanıp cezaevine gönderilirken konuyla ilgili kovuşturma başlatan polis kaçak 2 şebeke üyesinin yakalanması ve şebekenin arka tarafının ortaya çıkarılması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Mağdur öğrencilerin suç duyurusunda bulunup şikayetçi olduğu şebekenin yapılan ilk soruşturmada, öğrencilerin bir kısmından para aldığı da belirlenirken, bir kısmının ise başvuru evrağı adı altında kimlik bilgilerini çaldığı öğrenildi. Sözlü ve fiziki tacize uğradığını ileri süren kız öğrencilerin bir kısmını ise şebeke tarafından özel bilgilerinin alınıp ifşa edildiği ileri sürüldü. Polisin şebekeye yönelik çalışması devam ediyor.