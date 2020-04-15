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15.04.2020 - 16:44 | | DHA

Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan'dan hala iz yok

Tunceli’de, 17 Mart'ta Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında botun ters dönmesi sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için arama çalışmaları bugün de sürdürüldü. Güneş ve Doku'dan ize yine rastlanılmadı.

Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan'dan hala iz yok

Tunceli Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin, 17 Mart günü Munzur Nehri'nde, arama- kurtarma eğitimi yaptıkları sırada bindikleri botun ters dönmesi sonrası 4 JAK timi görevlisinden 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu. Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş de akıntıya kapılarak, kayboldu. 30 gündür kayıp olan JAK timi görevlisi Yılmaz Güneş'in bulunması için Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri, Van ve Samsun JAK timleri, Erzurum, Antalya ve Adana emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama- kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri, çalışmalarını bugün de sürdürdü.

JAK timi görevlisi Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in bulunması için arama ekipleri, 30'uncu günde de Munzur Nehri'nin 7 kilometrelik kısmını su yüzeyinde botlarla ve su içinde balık adamlarla gün boyu aradı. Ayrıca Uzunçayır baraj gölünde de gün boyu su yüzeyi ve kıyısında aramalar devam etti; ancak Güneş'ten ize rastlanılmadı.

AİLESİ, ARAMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş ile diğer yakınları da arama çalışmalarını yerinde takip ederek, ekiplerden bilgi aldı.

GÜLİSTAN DOKU'DAN 102'NCİ GÜNDE DE İZ YOK

Öte yandan 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan, Tunceli'deki Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmalarında, 102'nci güne girildi. Arama çalışmalarını sürdüren AFAD, JAK ve polis ekiplerince Sarısaltuk Viyadüğü ile baraj gölünün kapaklarının bulunduğu 10 kilometrelik alanda su yüzeyi ve su kıyısında arama yapıldı. Robot kamerayla su dibinde gün boyu arama çalışması gerçekleştirildi. Gülistan Doku için bugün yapılan tüm aramalara rağmen hiçbir ize rastlanılmadı.

 

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