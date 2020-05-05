Xian H-20 nedir, ne anlama geliyor?

ABD-Çin arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Corona virüsün ortaya çıkışı dünyaya yayılımı konusunda ABD'nin Çin'i suçlaması ve beraberinde yaşanan tartışmalar yeni bir boyut kazanmaya devam ederken Çin'in süpersonik bombardıman uçağını yıl sonunda tanıtabileceği duyuruldu. Peki Xian H-20 nedir?

XİAN H-20 NEDİR?

Çin'den gelen bir başka haber ise, tüm dengeleri alt üst edebilir. Pekin yönetiminin yıllardır gizlice ürettiği silahı bu yıl sonunda hazır olacak.

Yeni süpersonik bombardıman uçağı Xian H-20, Çin'in saldırı gücünü ikiye katlayacak ve nükleer füze taşıma kapasitesiyle bittiğinde Avustralya, Japonya ve Güney Kore'yi menziline alacak.

Çin yönetimi, 2020'nin sonlarında söz konusu uçağı tamamlayabilirse, ABD ve Rusya'nın ardından kara, deniz ve havada nükleer silaha sahip üçüncü ülke olacak.

South China Morning Post gazetesine konuşan askeri kaynaklar, Xian H-20'nin Kasım ayındaki Zhuhai Havacılık Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkabileceğini söylüyor.

ABD Savunma İstihbarat Ajansı'na göre, süpersonik jet ABD'nin ünlü bombardıman uçakları B-2 ve B-21'in bir benzeri.

ABD Savunma Bakanlığı, Çin'in projesini sır gibi sakladığı uçağın menzilinin ise yaklaşık 8 bin 500 kilometre olacağını tahmin ediyor.

Nükleer füzeler taşıyabilen uçağın maksimim kalkış ağırlığı ise, 200 ton. İlk kez 2016'de ilan edilen projenin 2000'lerin başında geliştirilmeye başlandığı tahmin ediliyor.

ABD ile geçtiğimiz yıllarda ticaret savaşı, şimdi de corona virüs savaşına tutuşan Çin'in yeni bombardıman jeti özellikle Pasifik'te tansiyonu yükseltebilir.