Yanardağ gölgesindeki hayatı ‘sanat’ oldu

Hint Okyanusu’nun güneyinde, Madagaskar’ın doğusunda dünyanın en küçük ada ülkelerinden Réunion yer alıyor. Piton des Neiges ve Piton de la Fournaise adlı iki aktif yanardağın bulunduğu La Réunion’da sadece 700 bin kişi yaşıyor. Hukukçu eşi Doç. Dr. Mehmet Tınç’ın Reunion Üniversitesi’ne atanmasıyla 5 yıl kesintisiz ada ülkesinde yaşayan Bozcaadalı Pınar Tınç, okyanus kültürünü ve Türk halkının çok bilmediği yaşamları anlatmak için çini mürekkebiyle resim yaptı.

Okyanusya renkleri

Pınar Tınç, karşılaştığı insanların kendisinde bıraktığı iz kadar, çıkan okyanus kasırgasında kaybolan kara parçası ülkeyi anlatmak için yaptığı

12 resmi Bonne Nuit Mon Bébe ismiyle Ankara Soyut Galeri’de sergiliyor. Okyanusya kültürünü, renklerini, yaşamını anlattığı sergisinde, yerel motifleri kullandığını söyleyen Tınç, “Gördüğüm gölgeleri ve ışığı yansıtmaya çalıştım. Çocuklarım Kerem ve Ada, ilham kaynaklarım oldu” dedi.

‘Balinaların danslarını izledik’

Pınar Tınç adadaki 5 yılını şöyle anlattı: “Kızımız Ada, Juliana kasırgasında dünyaya geldi. Acil durum ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ağaçlar, duvarlar devrildi, köprüler yıkıldı. Kaldığım sürede çini mürekkebiyle resim yapmayı öğrendim. Yepyeni kültürler keşfettik. Créole adlı kültürü, yöresel yemeklerini, yaşam tarzlarını, büyük gruplar oluşturan Hintliler ve Çinlilerin nasıl yaşadıklarını ve tapınaklarını gözlemledim. Kasırga ya da dev dalga olmadığı sürece yıl boyu denize giriyorduk. Hint Okyanusu’nun tüm güzelliklerini, denizin altındaki canlıları, yanardağın okyanus zemininde yarattığı yarıkları, kambur balinaların danslarını gördük. Réunion bir yanardağ adası. Yanardağlar sürekli patlıyor ve lavlar okyanusa akıyor. Halk yanardağ patlamasını izliyor. Ülkenin gerçekten çok derin ve kültürel bir yaşamı var. Kölelerin özgürlük için savaşmasıyla yarattıkları müzik olan Maloya bizi çok etkiledi. Resmi müzik ve dansları Maloya, adanın renklerinin taçlanması demek.”