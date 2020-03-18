MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği için seçim yapıldı
ABONE OL
18.03.2020 - 14:29 | | AA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği için seçim yapıldı

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği seçimi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek adaylar belirlendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği için seçim yapıldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Halil Adıgüzel'in görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Adıgüzel'in yanı sıra Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi Sabahattin Öztemiz, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Muzaffer Sayın, Yargıtay 20. Ceza Dairesi Üyesi Rıdvan Gündoğdu ile Ceza Genel Kurulu Üyesi Ali Ünsat adaylığını açıkladı.

Seçim sonucunda Adıgüzel 79, Öztemiz 74, Sayın 58, Gündoğdu 41, Ünsat 39 oy aldı.

Yargıtay Kanunu uyarınca seçimde belirlenen 5 aday arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili seçilecek.

Vicdansızlar birebir aynısını yaptı!İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte dezenfektan üretimi yapılan bir depoya emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda corana virüs fırsatçısı bir kişi gözaltına alınırken binlerce şişe dezenfektan ele geçirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünyada vaka sayısı 200 bin oldu! Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Corona virüsünden korunmanın yolları nelerdir?

Dünyada vaka sayısı 200 bin oldu! Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Corona virüsünden korunmanın yolları nelerdir?

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber